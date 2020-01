Em vingança, Irã lança foguetes em base que abriga forças americanas no Iraque

A base iraquiana de Ain Al-Asad, que abriga forças forças americanas e iraquianas foi atingida por foguetes nesta terça (7). Ainda não há informações sobre mortos ou feridos.

A ação teria sido realizada em vingança à morte do general Qassem Soleimani, morto na semana passada em um ataque aéreo americano no Iraque. Segundo um portal do Grupo Globo, a Casa Branca enviou um comunicado sobre o caso, informando que o presidente americano, Donald Trump, já foi informado e está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional.

A base aérea de Ain Al-Assad fica no oeste do Iraque, na província de Anbar e começou a ser usada pelas forças americanas após invasão do Iraque pelos EUA em 2003, que derrubou Saddam Hussein. As tropas americanas também ficaram lá durante o combate contra o Estado Islâmico.