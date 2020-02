Em sessão esvaziada, parecer favorável a novo embaixador nos EUA é apresentado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de meses de indefinição sobre se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) bancaria o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), seu filho, para ser embaixador em Washington, foi apresentado nesta quinta-feira (6) um parecer favorável à indicação do diplomata de carreira Nestor Foster.O relator da indicação é o próprio presidente da CRE (Comissão de Relações Exteriores), Nelsinho Trad (PSD-MS).O parecer meramente relatorial foi lido em uma sessão esvaziada do colegiado -apenas quatro senadores estavam presentes- e foi concedida vista. A sabatina de Foster foi marcada para quinta-feira (13)."Fico imaginando como é que seria este plenário se a indicação tivesse sido a originalmente anunciada. Certamente o senador Humberto Costa não estaria aqui sozinho", ironizou o senador Esperidião Amin (PP-SC), mencionando o único senador da oposição, do PT-PE, que estava presente. Também não havia nenhum governista no momento da leitura.Em 11 de julho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que nomearia seu filho Eduardo ao cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. A decisão foi criticada pela oposição e por parte dos aliados, que consideravam se tratar de um caso de nepotismo.Desde então, o deputado, que também é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, fez duas viagens a Washington -em uma delas, foi recebido pelo presidente americano, mas saiu sem anúncios concretos da reunião.A indicação de embaixadores tem de passar pelo Senado, em duas etapas. Primeiro, em caráter consultivo, há uma sabatina e uma votação na CRE (Comissão de Relações Exteriores). Aprovado ou rejeitado, o nome do indicado vai a votação no plenário da Casa.No início de agosto, o governo de Donald Trump concedeu seu aval à nomeação.O presidente brasileiro, no entanto, não apresentou formalmente o nome de Eduardo.Em outubro passado, o próprio Eduardo anunciou que havia desistido da embaixada em Washington."Este que vos fala, filho de militar do Exército brasileiro e deputado federal, que foi zombado por ter tido aos 20 anos um trabalho digno e honesto em restaurantes de fast food nos Estados Unidos, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores, para fazer do tsunami que foi a eleição de 2018 uma onda permanente", disse Eduardo Bolsonaro em 22 de outubro do ano passado.Em novembro, Jair Bolsonaro encaminhou, então, o nome de Nestor José Foster Junior, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores.Foster é graduado em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em História pela mesma instituição. Após concluir o Curso de Preparação à Carreira de Diplomata do Instituto Rio Branco, ingressou na carreira diplomática, em 1986, como terceiro-secretário.Já foi ministro conselheiro na embaixada de Washington e é encarregado de negócios da representação desde 2019, segundo cargo mais importante na hierarquia. O cargo de embaixador nos EUA está vago desde abril do ano passado, quando Sérgio Amaral foi exonerado.No relatório, Trad diz que as relações entre Brasil e EUA ganharam novo impulso com a posse de Bolsonaro."A circunstância de ambos os chefes de Estado compartilharem semelhante pauta de valores favorece a possibilidade de se revigorar o diálogo bilateral, bem como inaugurar novas iniciativas entre Brasília e Washington.