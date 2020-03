Elizabeth Warren vai desistir de corrida democrata, diz jornal

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Elizabeth Warren planeja desistir nesta quinta-feira (5) da corrida democrata pela nomeação do partido que vai determinar o candidato que concorrerá contra Donald Trump nas eleições de novembro, informou o The New York Times.

A desistência colocará fim à uma campanha de viés progressista, que teve apelo para deixá-la em primeiro lugar na preferência dos eleitores no final do ano passado, mas que não conseguiu reunir a classe trabalhadora de democratas em torno de seu nome -esta parcela tende a escolher o senador independente Bernie Sanders.

Sua decisão vem após um desempenho pífio na Super Terça, na qual não ganhou em nenhum dos estados e após fortes performances nos dois últimos debates democratas, nas quais confrontou os pré-candidatos Michael Bloomberg e Sanders.