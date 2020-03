Ditador do Turcomenistão proíbe o uso da palavra coronavírus no país

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atual pandemia de coronavírus já contaminou mais de 800 mil pessoas no mundo e deixou 39 mil mortos, mas no Turcomenistão o problema não existe --pelo menos, segundo a versão oficial.

Nesta terça-feira (31), o ditador Gurbanguly Berdymukhamedov baniu o uso da palavra coronavírus no país.

A proibição vale tanto para publicações oficiais como para a imprensa independente -que quase não existe no país- e até mesmo para indivíduos.

A polícia pode prender, por exemplo, qualquer pessoa que use a palavra em algum local público, mesmo que seja apenas durante uma conversa com amigos.

Berdymukhamedov, 62, comanda o país desde 2007 e já tinha banido o uso de outras palavras da imprensa oficial, incluindo "problema".

Conhecido por suas excentricidades, o ditador era o dentista de seu antecessor no cargo, que o chamou para ministro da Saúde antes de morrer, em 2006.

Ele tem uma verdadeira obsessão por cavalos, a ponto de decorar todo seu gabinete com motivos equinos, e adora videoclipes com estética dos anos 1980 e 1990 -a ponto de estrelar vários vídeos que imitam esse período.

Localizado na Ásia Central, o Turcomenistão é um ex-integrante da União Soviética e um dos países mais fechados do planeta, sendo muitas vezes comparado à Coreia do Norte.

O país é o último colocado no ranking de liberdade de imprensa feito pela ONG Repórteres Sem Fronteiras e o penúltimo no ranking de liberdade global feito pela Freedom House, entidade com sede em Washington.

Organizações de direitos humanos já denunciaram o regime de Berdymukhamedov pelo desaparecimento de dissidentes e por fraudes eleitorais -na sua última reeleição, em 2017, ele recebeu 97.69% dos votos.

A internet no país também é controlada e o acesso a sites independentes é proibido. Além disso, a entrada de estrangeiros é bastante restrita.

Assim, ninguém sabe ao certo se os dados divulgados pelo regime, de que não há nenhum caso confirmado de coronavírus no Turcomenistão, de fato estão certos.