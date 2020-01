Diretor de emergência de Porto Rico é demitido após descoberta de armazém com suprimentos sem uso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora de Porto Rico, Wanda Vázquez Garced, demitiu o gerente de emergência da ilha, Carlos Acevedo, após moradores encontrarem um armazém cheio de suprimentos que não foram distribuídos, informou a CNN neste domingo (19).Acredita-se que os produtos encontrados eram armazenados no local desde o furacão Maria, que atingiu a ilha há dois anos e deixou milhares de mortos e desabrigados.A descoberta ocorre no mesmo mês em que uma série de terremotos atingiram Porto Rico. Escolas, casas e igrejas ao longo da costa sul desmoronaram. Hospitais evacuaram pacientes.Acevedo foi demitido no sábado (18). O posto de diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências de Porto Rico foi dado ao major-general José J. Reyes, então ajudante geral da Guarda Nacional de Porto Rico, segundo a CNN.Moradores foram vistos abrindo as portas de metal do armazém e pediram que as autoridades distribuíssem os suprimentos ali encontrados. Eles buscavam água engarrafada, alimentos e rádios de emergência, informou a emissora de TV.Acevedo negou as acusações de uso indevido, dizendo que a agência que comandava distribuía ativamente suprimentos. Ele disse, segundo a CNN, que galões de água foram entregues à população quando o furacão Dorian e o furacão Karen ameaçaram Porto Rico.Suprimentos também teriam sido distribuídos durante uma seca que afetou Porto Rico ano passado."Não houve ordens para apreender ou destruir esses itens a qualquer momento", disse Acevedo em um comunicado.A governadora da ilha pediu uma investigação do caso ao Secretário de Estado Elmer Roman.Terremotos Os terremotos ocorreram apenas alguns meses depois que um escândalo envolvendo o ex-governador Ricardo Rosselló desencadeou protestos e tumultos políticos enormes.Entre as comunidades atingidas estão algumas que ainda passam por dificuldades mais de dois anos após o catastrófico furacão Maria varrer a ilha. Muitas casas permanecem cobertas por lonas azuis no lugar dos telhados.As autoridades locais estão preocupadas que a atividade sísmica excepcionalmente forte tenha apanhado o território dos EUA desprevenido. A grande maioria dos prédios das escolas públicas e milhares de residências --sobretudo nas áreas rurais, onde a construção é mais informal --, não seguem os códigos de construção atuais, de acordo com o senador do estado de Porto Rico, Ramon Luis Nieves.A maior parte dos danos causados pelo terremoto ocorreu na região costeira do sul de Ponce, a oeste dos municípios de Yauco, Guánica, Guayanilla e Lajas.