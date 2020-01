Deputado publica imagem de game no Twitter e diz que era ataque dos EUA no Iraque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) publicou nesta segunda-feira (6), em seu Twitter, a imagem de um videogame dizendo que se tratava de um vídeo retratando ataque dos Estados Unidos no Iraque.Outro parlamentar do partido, Alencar Braga (PT-SP), fez o mesmo, mas apagou a postagem.A postagem aconteceu três dias após os EUA promoverem um ataque no Iraque em que foi morto o general Qassim Suleimani, uma autoridade iraniana.No mesmo dia, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ironizou a publicação de Zarattini."Os deputados do PT @CarlosZarattini e Alencar Braga aproveitaram que o Presidente Bolsonaro baixou os impostos sobre os games e devem estar jogando alucinadamente. Negócio ficou tão sério que já confundem a realidade com o jogo 'Call of Duty' do Play Station", disse.Zarattini assumiu o erro ainda na segunda. "Errei. Em meio a essa comoção que estamos vivendo com a escalada de guerra, publiquei um vídeo equivocado dizendo que era do ataque dos EUA no Iraque, quando na verdade era apenas um game. O vídeo era muito similar aos divulgados amplamente pela televisão."