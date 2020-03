Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado espanhol Javier Ortega Smith, porta-voz e número 2 do partido de ultradireita Vox, foi diagnosticado com o novo coronavírus nesta terça (10).

Smith esteve um encontro do Vox no domingo (8), em Madri, no qual compareceram cerca de 9.000 pessoas, que correm risco de terem se contaminado.

O Vox pediu perdão por ter realizado o ato mesmo sob a ameaça do coronavírus, mas culpou o governo espanhol, sob comando do socialista Pedro Sánchez, por ter liberado o evento. Na Espanha, houve até agora 35 mortes e 1.648 casos.

"Tivemos a inocência de crer que este governo iria colocar a saúde dos espanhóis à frente de sua agenda de propaganda. E foi um erro", disse o Vox, em nota.

O partido acusa membros do governo de terem usado luvas de borracha em outro ato público, na mesma data, e ter anunciado medidas de restrição a reuniões públicas horas depois do encontro do Vox.

Após a confirmação do diagnóstico, o Vox orientou seus deputados a trabalhar de casa e pediu que as sessões parlamentares sejam suspensas até que a situação se normalize.

O Vox também cobra que o governo dê mais detalhes de como pretende lidar com a crise do novo coronavírus, inclusive sobre a possibilidade de medidas nas fronteiras. "Estamos dispostos para apoiar medidas excepcionais, caso o governo aja de maneira transparente", disse Santiago Abascal, líder do Vox, em um vídeo.

Ele também pediu a demissão da vice-primeira-ministra Carmen Calvo, que tem sido responsável pela resposta à epidemia.

O Vox se tornou a terceira maior força do Parlamento espanhol nas eleições de 2019, e faz parte da oposição ao governo ao lado do PP (Partido Popular, direita tradicional).