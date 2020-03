Coronavírus faz aérea programar vôo mais longo da história: 16 horas

O dia de amanhã com o Covid -19

A indústria da aviação foi duramente afetada pela pandemia de coronavírus, com viajantes de todo o mundo lidando com vôos cancelados e proibições de viagens enquanto tentam chegar em casa.

Em consequência direta das restrições de viagens dos EUA induzidas pela epidemia do coronavírus, no dia 14 de março, a companhia aérea francesa Air Tahiti Nui teve o maior vôo já programado de passageiros a distância - transitando 15.715 quilômetros em todo o mundo, durante 16 horas, de Papeete, no Taiti, na Polinésia Francesa, até o aeroporto Charles de Gaulle em Paris.