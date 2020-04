Conselheiro de Trump para coronavírus defende política nacional de isolamento social nos EUA

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci sugeriu nesta quinta-feira (2) que o governo federal americano imponha uma ordem nacional de permanência em casa, devido ao aumento do número de casos do novo coronavírus no país.

Em entrevista à emissora americana CNN, Fauci disse não entender por que 10 dos 50 estados americanos ainda não adotaram medidas mais rígidas de isolamento social. "Se você olhar o que está acontecendo neste país, simplesmente não entendo por que não estamos fazendo isso."

Há tensão entre diretrizes do governo federal e os "direitos dos estados de fazer o que eles querem", mas o aumento no número de casos da Covid-19 pede, segundo Fauci, uma mudança de abordagem.

A orientação do especialista destoa da posição do presidente Donald Trump. Durante uma entrevista coletiva na Casa Branca na quarta-feira (1º), Trump disse que uma ordem nacional de ficar em casa não é necessária e defendeu que os estados tenham "um pouco de flexibilidade".

Até a manhã desta sexta-feira (3), os EUA registraram 245.658 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins.