SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do estado de Connecticut, Ned Lamont, anunciou que as primárias no estado foram adiadas de 28 de abril para 2 de junho.

É o sexto estado a adiar as primárias, que escolhem os candidatos presidencias das eleições dos EUA em novembro. Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland e Ohio já remarcaram suas votações.

Joe Biden e Bernie Sanders são os últimos nomes democratas na disputa. Um deles enfrentará o presidente Donald Trump, que busca a reeleição.

Pelo calendário atual, a definição deverá ocorrer até julho. Biden é o favorito do lado democrata, após vencer várias primárias nas últimas semanas. Trump já está confirmado como candidato republicano. (Rafael Balago)