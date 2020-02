Confronto entre muçulmanos e hindus deixa 22 mortos na Índia, e premiê pede paz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um conflito religioso entre a maioria hindu e a minoria muçulmana na região de Nova Déli entrou em seu quarto dia nesta quarta-feira (26), deixando um rastro de destruição na capital da Índia e, ao menos, 22 mortos segundo os serviços de saúde locais.A situação fez o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, um nacionalista hindu, pedir calma aos dois lados."A paz e a harmonia são fundamentais para nosso espírito. Faço um apelo a meus irmãos e irmãs de Déli para que mantenham a paz e a fraternidade a todo momento", afirmou ele em uma mensagem divulgada em uma rede social."É importante que exista calma e que a normalidade seja restabelecida o mais rápido possível", acrescentou o premiê, que é acusado de favorecer a população hindu (que forma cerca de 80% da população) e descriminar os muçulmanos (14%).O confronto, que se concentra na periferia leste da capital, tem como pano de fundo a aprovação de uma polêmica lei de cidadania que foi apoiada pelo próprio Modi.A norma, aprovada pelo Parlamento em dezembro, determina que hindus e cristãos vindos de países vizinhos que se estabeleceram na Índia antes de 2015 poderão pleitear cidadania por enfrentarem perseguição nos seus lugares de origem.A regra porém, não vale para muçulmanos, o que despertou críticas contra o governo. Desde sua aprovação, muçulmanos tem ido às ruas do país para protestar contra a nova lei, mas até a atual onda de confrontos, os atos tinham sido majoritariamente pacíficos.A situação começou a mudar no último domingo (23), quando grupos de muçulmanos e hindus começaram a arremessar pedras um no outro, de acordo com o jornal americano The New York Times.Os confrontos começaram um dia antes do início da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país —ele e Modi são aliados.Desde então, os confrontos cresceram na capital e mais de 200 pessoas ficaram feridas. Segundo o britânico The Guardian, grupos formados por centenas de hindus tem usado paus, pedras e armas de fogo para atacar os muçulmanos e chegaram a botar fogo em duas mesquita.Muçulmanos afirmaram ainda ao New York Times que a polícia não tem impedido os ataques.Segundo as autoridades de saúde, a maioria dos mortos foi baleada e há tanto muçulmanos quanto hindus entre as vítimas.