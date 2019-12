Confira sete opções para passar o Réveillon em Lisboa

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Passar a virada do ano em pleno inverno, como em Portugal, é uma experiência bastante diferente do Réveillon brasileiro.Por conta do clima frio, além de as pessoas não se vestirem de branco, o mais comum é que as comemorações sejam feitas em ambientes fechados, festas ou restaurantes.A reportagem reuniu sete sugestões, para todos os gostos e bolsos, para aproveitar a virada na capital portuguesa.Praça do Comércio: a grande festa popularA principal celebração de Réveillon lisboeta, com direito à queima de fogos e vários shows para animar a noite, acontece na Praça do Comércio, bem no coração do centro histórico da cidade.À beira do Tejo e com o icônico arco da rua Augusta ao fundo, a festa deste ano vai durar nada menos do que três dias.A programação começa no domingo (29), às 18h, com a apresentação de uma orquestra bastante especial, composta por 52 músicos especialmente para o ocasião. O espetáculo “Clássicos no Tejo” será regido pelo maestro Cesário Costa e terá uma série de músicas clássicas como valsas, operetas e bailados.Na segunda-feira (30), o palco será de José Cid, famoso nome da música pop lusitana e vencedor do Grammy Latino de excelência musical.No dia 31 de dezembro, à meia-noite, há a aguardada queima de fotos. Serão 15 minutos de show de luzes, seguidos por apresentação da principal banda de rock portuguesa: Xutos e Pontapés.Por motivos de segurança e conforto, é recomendável chegar com antecedência e bem agasalhado (o vendo à beira do rio é traiçoeiro).Mais informações no site da EGEAC (https://www.egeac.pt/passagem-de-ano/).SUD: a celebração mais luxuosaNo outro extremo dos festejos de Réveillon está a badalada festa do SUD, espaço conhecido por ter a “piscina mais instagramável de Lisboa”.Batizado de “Timeless Réveillon”, a celebração promete muito luxo para os participantes. A atração principal da noite é o cantor espanhol Julio Iglesias Jr, que vem trilhando o caminho de baladas românticas do pai famoso.Open bar a noite toda, o banquete oferece opções para lá de caprichadas, desde a entrada com duo de caranguejo real e carabineiro confitado até os dois pratos principais, um de peixe e um de carne.Com vista privilegiada para o Tejo e para a ponte 25 de abril, a varanda também permite uma visão exclusiva para a queima de fogos.A festa terá ainda apresentações de dança, DJ e outras atrações surpresa.Ingressos a partir de 390 euros.Mais informações no site do evento (https://www.sudlisboa.com/pt/passagem-de-ano-hall/).Ferroviário: festa com muitos locaisEm plena zona portuária e com um amplo terraço com vista para o rio, o espaço do Ferroviário há vários anos organiza uma das mais tradicionais festas de Réveillon de Lisboa.Após uma edição com lotação esgotada no ano passado, a celebração aposta mais uma vez numa proposta musical ousada, com concertos de Bonga, Celeste Mariposa e DJ Dylan, especialista em ritmos tropicais.Com mais de 40 anos de carreira e centenas de músicas autorais, Bonga tem se dedicado a rodar o mundo mostrando o melhor da música de Angola. Também apostando na música da África lusófona, a dupla Celeste Mariposa promete colocar os participantes para dançar com hits muito além dos ritmos eurocêntricos.A festa está prevista para começar às 22h e ir até as 4h.Ingresso: 35 euros, com direito a um drinque.Mais informações na página do evento (https://www.facebook.com/events/2433453880255396/).Toca da Raposa: Réveillon espacialConhecida por seus coquetéis caprichados, a Toca da Raposa apresenta em 2020 um Réveillon com temática espacial.Batizado de “Ghetto Planet”, o conceito ousa ao juntar a ideia de exploração espacial e marcianos com a temática do hip-hop dos anos 1990.Convidando os participantes a se vestirem de acordo com o tema, a festa começa às 20h30.Além do open bar com drinks que vão muito além do básico, haverá ainda uma seleção de comidinhas especiais, como empada de pato e croquetes.Ingressos a 55 euros.Mais informações: +351 968 759 192Villa Tamariz: batucada à beira-marA menos de meia hora de Lisboa, na região do Estoril, esta festa promete ajudar a matar as saudades do Réveillon dos trópicos.Em frente à praia (os mais corajosos podem se aventurar a desafiar água gelada e pular sete ondinhas), a festa do Villa Tamariz Utopia terá direito até à batucada brasileira.O carioca Fabio Allman (o Fabão) e seu minibloco prometem um set de samba, MPB e pop-rock.Um Dj com sets de house e eletrônico completam a noite.Há opção de ingresso com jantar (145 euros) ou só de open bar de bebidas (50 euros).Mais informações: carolina.fernandes@penhalonga.com e + 351 910 001 518Braço de Prata: festa descoladaReduto da galera descolada de Lisboa, a Fábrica do Braço de Prata, um enorme espaço onde antes funcionava uma fábrica de material bélico, será palco de uma festa que promete atrair os mais hipsters da cidade.A festa, que tem a temática de “uns novos loucos anos 20”, aposta na seleção musical eclética e caprichada.A lista de apresentações é longa, e vai desde jazz até o forró brasileiro. Há apresentações, entre outros, de Maria João (Ogre), Michel William, Os Compotas, Havana Way, Roda de Choro da Fábrica, Areia Rotsen, baile Espaço Baião, SwingStation e Tupimambo.Há opções para jantar (a partir dos 65 euros) ou só para a festa (20 euros).Mais informações no site do evento (https://www.bracodeprata.com/passagem-de-ano-2020/).Cassino de Lisboa: show grátisO cassino de Lisboa fez uma seleção caprichada de atrações para a passagem do ano. E o melhor: a entrada é grátis.A festa começa às 22h, com direito a shows, DJ e ainda espetáculo de comédia stand-up.O principal show da noite acontece à 00h30, com o cantor Matias Damásio.A folia está programada para ir até as 4h.Bebidas e (óbvio) apostas são pagas a parte.Mais informações no site do cassino (http://www.casino-lisboa.pt/pt/passagem-de-ano/3516.htm).