Com recorde de brasileiros, blocos de Carnaval se proliferam em Lisboa

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Impulsionada pelo aumento da presença brasileira em Portugal (em 2019 o crescimento da população residente foi de 43%, um recorde), a agenda de blocos de Carnaval em Lisboa cresceu e apareceu.O movimento, que já vinha com força no ano passado, ganhou ainda mais fôlego em 2020.Desde janeiro, os blocos já estão nas ruas em uma série de ensaios e festas pré-carnavalescas.Do maracatu às tradicionais marchinhas, passando pelo samba e pelo funk, já há blocos de diferentes estilos para curtir a folia na capital portuguesa.Ao contrário do Brasil, o Carnaval em terras lusas não é feriado, embora algumas empresas e funcionários públicos tenham tolerância de ponto. Por isso, as comemorações mais intensas se concentram no fim de semana.Também vale lembrar que, por acontecer em pleno inverno europeu, o Carnaval do outro lado do Atlântico é bem mais “vestido” do que o brasileiro.No sábado (22) de Carnaval, os trabalhos começam em Alfama, em frente ao Panteão Nacional, com o já tradicional Colombina Clandestina. A concentração começa às 14h e o cortejo toma as ruas do tradicional bairro lisboeta a partir das 15h.À noite, há várias festas de carnaval em diferentes pontos da cidade.No domingo (23), é a vez de o Bué Tolo + Fábio Allman colocarem o bloco na rua. A concentração começa às 12h no quiosque da Ribeira das Naus.Em seu terceiro ano na capital portuguesa, o Bué Tolo tem seu nome inspirado no famoso bloco carioca Boi Tolo. A bateria é comandada pelo mestre Leonardo Mesquita, um dos criadores do Empolga às 9, no Rio.Também no domingo, às 15h, no Largo da Rosa, é a vez do Baque do Tejo, com muito maracatu e outros ritmos brasileiríssimos.Na terça-feira, o Lisbloco faz sua estreia no Carnaval lisboeta. A partir das 14h, no Cais do Sodré, o grupo promete unir a animação brasileira às preocupações ambientais, fazendo um desfile que prega a sustentabilidade.Confira alguns blocos brasileiros:22/02 (sábado)14h Colombina ClandestinaConcentração em frente ao Panteão Nacional (Alfama). O cortejo começa às 15h23/02 (domingo)12h Bué ToloConcentração no quiosque da Ribeira das Naus. Mais tarde, o cortejo segue em direção ao Boteco da Dri, no Cais do Sodré15h Baque do TejoConcentração no Largo da Rosa25/02 (terça-feira)14h LisblocoJardim Roque Gameiro (Cais do Sodré)