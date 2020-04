Catedral será transformada em hospital de campanha em Nova York

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Catedral de São João, o Divino, considerada uma das cinco maiores do estilo gótico no mundo, informou na segunda-feira (6) que a nave, de mais de 180 metros, e a cripta subterrânea da igreja serão transformadas em um hospital de campanha como parte do combate à pandemia do novo coronavírus.

O prédio terá nove tendas médicas com controle de temperatura, capazes de acomodar um total de pelo menos 200 pacientes. As instalações serão erguidas até o final da semana, afirmou o reitor Clifton Daniel III ao New York Times.

"A catedral tem sido, e sempre será, uma casa de oração para todas as pessoas. Na história e tradição da Igreja, e seguindo o exemplo de Jesus, as catedrais há muito servem como locais de refúgio e cura em tempos de doenças e crises comunitárias", disse Daniel.

O líder religioso afirmou que a catedral está intensificando o apoio à comunidade de médicos, enfermeiros e voluntários que estão "arriscando sua saúde e bem-estar a serviço do povo de Nova York nessa hora de necessidade".

Até a tarde desta terça (7), a cidade de Nova York registrava 76.876 casos confirmados de Covid-19 e 4.009 mortos.