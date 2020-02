Capital verde europeia de 2020, Lisboa vai limitar circulação de carros no centro

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - A Câmara Municipal de Lisboa (equivalente à Prefeitura) anunciou nesta sexta-feira (31) um ambicioso plano de reestruturação do trânsito local, incluindo limitações à circulação de carros particulares no centro da cidade.As medidas têm o objetivo de incentivar o uso de transportes públicos, reduzir as emissões de carbono e ainda amenizar o congestionado trânsito lisboeta, apontado recentemente como o pior da Península Ibérica em 2019 pelo TomTom Traffic Index, um relatório que comparou o congestionamento em 416 cidades de 57 países.Em 2020, Lisboa é capital verde europeia e tem anunciado uma série de medidas para se tornar mais amiga do ambiente.O plano divulgado agora impõe uma série de restrições aos automóveis na região da chamada Baixa lisboeta, que abrange algumas das áreas mais valorizadas da cidade, como o Chiado e a avenida da Liberdade.O objetivo é que a chamada zona de emissões reduzidas esteja funcionando plenamente em agosto deste ano. Por lá só poderão circular carros de moradores e outros com um selo especial de autorização. A área também será vetada para veículos fabricados antes de 2000 -que são mais poluentes.O governo municipal vai fiscalizar os acessos e a circulação dos carros e promete multas para quem não cumprir as novas diretrizes.Com a medida, espera-se retirar diariamente de circulação cerca de 40 mil carros e 60 mil toneladas anuais de CO2.Algumas ruas deixarão totalmente de ser acessíveis para carros, tornando-se estritamente pedonais. É o caso de algumas das vias mais populares entre os turistas, como a rua da Prata e o largo do Chiado.A Câmara Municipal promete ainda a criação de ciclovias e um reforço nas linhas e nas frequências dos transportes públicos na região, que já é uma das de mais fácil acesso na cidade.