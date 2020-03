Bombas e minas fazem quase uma vítima ao dia na Colômbia

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Quase uma pessoa por dia foi vítima de bombas ou minas terrestres na Colômbia no ano passado, disse o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Ao todo, foram registradas 352 ocorrências - incluindo 19 menores de idade -, um aumento de 59% com relação a 2018. Conforme o órgão, 42 pessoas morreram.

As bombas e minas ainda são uma herança do conflito interno entre o governo e as Farc.