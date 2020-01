Bolsonaro parabeniza Boris Johnson e fala em manter histórica parceria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira (15) numa rede social que havia conversado com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para cumprimentá-lo "por sua grande vitória nas eleições britânicas", em dezembro.



Líder do Partido Conservador, Boris conquistou a maioria absoluta na Câmara dos Comuns nas eleições gerais de dezembro. "Discutimos as ótimas perspectivas para nossa relação bilateral e concordamos em manter estreito contato para fortalecer ainda mais a histórica parceria entre nossos países", escreveu.



Com o resultado das eleições de dezembro, o primeiro-ministro deve aprovar com facilidade o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia até 31 de janeiro, como prometeu. À época, Boris disse que o resultado demonstra legitimidade para que ele avance no brexit.



Já o principal derrotado, o líder trabalhista Jeremy Corbyn, afirmou que não voltará a liderar seu partido em outras eleições, mas deve continuar no posto até que a agremiação escolha um novo líder, provavelmente em março.



No dia 9, os deputados britânicos aprovaram a versão final do acordo do brexit depois de mais de três anos. A aprovação pelos parlamentares era considerada a etapa mais difícil de toda a longa negociação do divórcio com a Europa.