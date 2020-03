Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-vice-presidente Joe Biden foi declarado nesta terça-feira (17) vencedor da primária democrata no estado de Washington, uma semana após a votação acontecer.

O resultado confirma o favoritismo de Biden na disputa contra o senador progressista Bernie Sanders, no mesmo dia que mais três estados -Flórida, Arizona e Illinois- devem realizar as primárias do partido. Ohio também tinha votação marcada para esta terça, mas ela foi adiada por causa do surto do novo coronavírus.

A demora para Washington anunciar um vencedor aconteceu em parte porque os eleitores podem votar pelo correio, o que faz os votos demorarem para chegar. Além disso, a disputa foi bastante apertada, o que também atrasou a decisão.

Com 95% dos votos apurados até esta terça, Biden foi o escolhido por 37,9% dos eleitores e não pode mais ser alcançado por Sanders, que recebeu 36,4% dos votos.

O resultado é ainda mais importante para Biden, que representa a ala mais moderada do Partido Democrata, porque as pesquisas realizadas antes da votação no estado de Washington (que fica na Costa Oeste e não tem ligação com a capital, Washington, que fica na Costa Leste) apontavam Sanders na frente.

Na disputa, o ex-vice-presidente na gestão de Barack Obama (2009-2017) tem 43 delegados no estado, contra 41 do senador por Vermont -outros cinco ainda não foram distribuídos-, de acordo com as projeções da agência Associated Press.

Para ser escolhido como o candidato democrata para enfrentar o presidente Donald Trump na eleição de 3 de novembro é preciso ter ao menos 1.991 delegados na convenção da sigla marcada para julho.

Biden também lidera a contagem geral, com 898 contra 745 do rival. Segundo as projeções do site FiveThirtyEight, o ex-vice-presidente tem mais de 99% de chance de ser escolhido como candidato democrata.

O cenário confirma a reviravolta pela qual passou a campanha de Biden, que chegou a ser dado como fora da disputa no início das primárias, após resultados ruins nos três primeiros estados (Iowa, New Hampshire e Nevada).

Ele só voltou ao jogo após vencer a disputa na Carolina do Sul, em 29 de fevereiro. Na sequência, recebeu uma série de apoios de ex-pré-candidatos que decidiram abandonar a disputa.

Assim, Biden chegou fortalecido à Super Terça, realizada no último dia 2, quando venceu em dez estados, assumindo a liderança na contagem de delegados. Desde então, o ex-vice colecionou mais vitórias e, segundo as pesquisas, é o favorito para vencer nos três estados que votam nesta terça.