Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-vice-presidente Joe Biden venceu as prévias da Flórida com 65% das urnas apuradas. A votação é a primeira que ocorre em meio a medidas tomadas tanto pelos governos estaduais quanto federal para conter a pandemia do novo coronavírus.

Uma vez que o voto é facultativo, uma das preocupações dos pré-candidatos com os pleito desta noite, que também ocorre no Arizona e em Ilinois, é o impacto que um baixo comparecimento pode ter nos resultados

Juntos, os três estados somam 441 delegados que representarão os concorrentes na convenção do Partido Democrata de forma proporcional aos votos.

Ohio, que tem 136 delegados, cancelou sua votação desta terça por causa do risco de contágio do novo coronavírus. Assim como Louisiana e Kentucky, o estado adiou as prévias para junho.

A Geórgia também remarcou sua primária por causa da pandemia - de 24 de março para 19 de maio.

Este é a primeira prévia após o debate entre os dois pré-candidatos do último domingo (15) e o maior teste para a campanha de Sanders até o momento.

Membro da ala mais à esquerda do partido, o senador tem tido resultados modestos nas votações recentes. Na última rodada de prévias, ele venceu apenas na Dakota do Norte, um estado com 14 delegados, dos quais ele levou 8.

Biden venceu em Michigan, o estado com o maior número de delegados (125), e nos outros quatro que também estavam em jogo: Idaho, Mississippi, Missouri e Washington.

Desde que o ex-vice venceu na Carolina do Sul, em 29 de fevereiro, sua campanha vem em movimento crescente. Após aquela votação, outros grandes nomes da corrida desistiram de suas candidaturas e passaram a apoiá-lo - entre eles, a senadora por Minnesota Amy Klobuchar, o ex-prefeito de South Bend, no Indiana, Pete Buttigieg e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg.

Com a consolidação do establishment do partido em torno do ex-vice de Barack Obama, a disputa pela nomeação democrata repete o modelo daquela de 2016: de um lado, o socialista Sanders, com um eleitorado jovem e bastante fiel; de outro, em vez de Hillary Clinton, Joe Biden, com uma plataforma moderada na qual o partido aposta para atrair o voto dos estados-pêndulo.