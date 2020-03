O mau exemplo do coronel Menezes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bélgica superou as 10 mil infecções pelo novo coronavírus confirmadas na manhã deste domingo (29), com 10.836 casos. É o décimo país a atingir essa marca, segundo a última atualização do centro de monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos EUA.

A Holanda também ultrapassou a marca, atingindo 10.866 casos da doença, segundo a agência de notícias Reuters -os casos ainda não foram contabilizados pelo centro da Johns Hopkins.

Desses 11 países, oito ficam na Europa: Além de Bélgica e Holanda, Itália (92.472 casos), Espanha (78.797), Alemanha (58.247), França (38.105), Reino Unido (17.320) e Suíça (14.352).