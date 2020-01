Base com tropas americanas no Iraque é atacada com foguetes

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Ao menos nove foguetes caíram na noite desta terça-feira (7) na base aérea de Ain al Assad, no oeste do Iraque, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos, disse à agência de notícias AFP uma fonte de segurança, falando sob condição de anonimato.Ainda não há informações sobre danos ou vítimas do ataque. A base fica a cerca de 200 km de Bagdá.Segundo um porta-voz, o presidente Donald Trump está a par do ocorrido e monitorando a situação.O ataque ocorre após grupos armados pró-Irã prometerem unir forças para responder ao ataque de um drone americano que na sexta-feira (3) matou o general iraniano Qassim Suleimani e o líder militar iraquiano Abu Mahdi al Muhandis em Bagdá.