Avião com 177 pessoas sai da pista e se parte em três ao aterrissar em Istambul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião que tentava aterrissar em Istambul escorregou, saiu da pista e se partiu em três nesta quarta (5). Ninguém morreu, mas 52 das 177 pessoas a bordo ficaram feridas.O voo da companhia Pegasus se dirigia ao aeroporto internacional de Sabiha Gokcen, vindo da cidade de Esmirna, no oeste do país, que fica a cerca de 1h de voo.A aeronave, um Boeing 737-800, fez um pouso forçado no local, segundo o governo, em meio à uma forte chuva e vento, por volta de 20h20 na hora local (14h20 em Brasília).Segundo o canal NTV, os dois pilotos tiveram ferimentos graves e foram levados ao hospital.Imagens da mídia turca mostraram que a fuselagem do avião, bem como uma parte perto da cauda, haviam se quebrado. A parte exterior da aeronave pegou fogo, mas o incêndio foi controlado pelos bombeiros.A tripulação e os passageiros foram retirados da aeronave por equipes de resgate. O aeroporto foi fechado para pousos e decolagens, e os voos transferidos para outro aeroporto em Istambul.A Pegasus é uma companhia aérea de baixo custo da Turquia. De acordo com o site russo RT, outro avião da empresa teve um acidente similar em janeiro de 2018 , quando escapou da pista na cidade de Trabzon, também na Turquia. Naquela ocasião, ninguém se feriu e o avião não se partiu.É o segundo incidente envolvendo um Boeing nesta semana. Na segunda-feira, um 767-300 da Air Canada precisou fazer um pouso de emergência em Madri depois que uma roda do trem de pouso se rompeu na decolagem, Os destroços comprometeram um dos motores, e a aeronave precisou retornar.