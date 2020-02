Ataque a tiros deixa cinco mortos em cervejaria nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou cinco mortos em Milwaukee, no estado de Wisconsin, no Meio-Oeste dos Estados Unidos.O incidente ocorreu no complexo da cervejaria Molson Coors por volta de 14h11 (17h11 em Brasília). A empresa enviou um email aos funcionários que estavam no local alertando para a presença de um atirador em um dos prédios. Ao menos 600 pessoas trabalham no complexo.Segundo a rede de TV CBS, o suspeito era funcionário da companhia —ele também morreu.O prefeito da cidade, Tom Barrett (Partido Democrata), foi até as instalações da companhia e disse que policiais estão realizando varreduras para garantir que não há outras ameaças.A polícia informou em uma rede social que investiga um "incidente crítico" que ainda está em andamento.Há um grande número de policiais, incluindo agentes do FBI, ambulâncias e bombeiros no local, além de agentes do esquadrão antibombas.A empresa afirmou em um comunicado que está colaborando com as autoridades.Antes de uma entrevista coletiva sobre os casos de coronavírus, o presidente americano, Donald Trump, disse que "um assassino malvado" havia matado cinco pessoas em Milwaukee e ofereceu suas condolências aos familiares das vítimas.Na última década, o número de ataques a tiros nos Estados Unidos triplicou, somando 526 mortes de acordo com dados de agosto de 2019.A cada incidente, os EUA retomam o debate sobre restringir a posse de armas, mas as propostas não conseguem avançar.Grupos armamentistas do país argumentam que a Segunda Emenda da Constituição americana dá ao indivíduo o direito de ter e portar uma arma de fogo.O número estimado de armas (registradas e ilegais) nos EUA varia de 265 milhões a quase 400 milhões —a população americana soma cerca de 328 milhões de habitantes.A presidente da Câmara de Deputados americana, Nancy Pelosi, disse que "o Congresso tem o dever [junto às vítimas] de tomar medidas reais para pôr fim à violência com armas de fogo".O tema é um dos pontos centrais do debate político que antecede as eleições presidenciais de novembro deste ano —democratas defendem regras rígidas para restringir a venda de armas, enquanto republicanos em geral adotam uma posição conservadora se baseando na Segunda Emenda.