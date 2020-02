Ataque a tiros deixa ao menos sete mortos em cervejaria nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros deixou ao menos sete mortos em Milwaukee, no estado de Wisconsin, na Costa Leste dos Estados Unidos, segundo o jornal Chicago Tribune.O incidente ocorreu no complexo da cervejaria Molson Coors por volta de 14:11h (11:11h em Brasília). A empresa enviou um email aos funcionários que estão no local alertando para a presença de um atirador em um dos prédios. Ao menos 600 pessoas trabalham no complexo.A polícia informou numa rede social que está investigando um "incidente crítico" que ainda está em andamento.Emissoras de TV americanas mostram um grande número de policiais, ambulâncias e bombeiros no local, além de agentes do esquadrão antibombas.Na última década, o número de ataques a tiros nos Estados Unidos triplicou, somando 526 mortes, de acordo com dados de agosto de 2019.A cada incidente, os EUA retomam o debate sobre restringir a posse de armas, mas as propostas não conseguem avançar.Grupos armamentistas do país argumentam que a segunda emenda da Constituição americana dá ao indivíduo direito de ter e portar uma arma de fogo.O número estimado de armas (registradas e ilegais) nos EUA varia de 265 milhões a quase 400 milhões -a população americana soma cerca de 328 milhões de habitantes.