Ataque a míssil deixa 60 mortos no Iêmen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque realizado por rebeldes houthis matou 60 soldados e deixou dezenas de feridos na noite de sábado (18), em uma área de treinamento militar na província de Marib, no norte do Iêmen. As informações são da televisão estatal saudita.Supostamente alinhadas ao Irã, as forças houthis iemenitas teriam utilizado mísseis balísticos e drones no ataque, que atingiu uma mesquita situada no campo de treinamento.Os rebeldes, contudo, não reivindicaram a autoria dos disparos.Na manhã deste domingo (19), o presidente do Iêmen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, pediu que os militares do país fiquem de prontidão para agir em caso de novos bombardeios.O Iêmen é palco de uma guerra entre o Irã e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, que desde março de 2015 luta contra os rebeldes a fim de restaurar o governo de Hadi.Os houthis, que dominam grandes centros urbanos no norte e noroeste do país, incluindo a capital Sanaá, negam ser controlados pelo Irã e dizem combater um sistema corrupto.