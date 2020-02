Ataque com veículo deixa 12 soldados israelenses feridos em Jerusalém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um atropelamento deixou 12 soldados israelenses feridos na madrugada desta quinta-feira (6) na região central de Jerusalém, no que as autoridades locais acreditam ser um ataque terrorista.O veículo que avançou contra o grupo de militares em uma zona boêmia da cidade foi posteriormente encontrado abandonado em Beit Jala, cidade palestina na Cisjordânia. O suspeito segue foragido.Também na Cisjordânia, o Exército israelense abriu fogo contra manifestantes na cidade de Jenin, matando um palestino de 19 anos e deixando outros sete feridos.O grupo protestava contra a demolição da casa de um homem acusado de terrorismo.A tensão segue elevada na região desde que o presidente americano, Donald Trump, anunciou na semana passada um plano para o conflito entre Israel e os palestinos.A proposta, que prevê a anexação de assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados, foi celebrada pelo governo do primeiro-ministra Binyamin Netanyahu. Em resposta, o líder da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, decidiu romper as relações com os Estados Unidos e Israel.A facção palestina Hamas, que controla a faixa de Gaza, comemorou o suposto atentado em Jerusalém, dizendo se tratar de uma "resposta" ao plano patrocinado pelos Estados Unidos.ATAQUES NA SÍRIATambém nesta quinta, a Força Aérea israelense conduziu ataques aéreos perto de Damasco, capital da Síria, contra alvos do regime de Bashar al-Assad.As autoridades sírias disseram ter interceptado a maioria dos mísseis e informaram que oito soldados ficaram feridos. Já o grupo oposicionista Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou que 12 soldados morreram na operação.Nos últimos meses, Israel vem intensificando sua campanha de ataques em território sírio para conter a presença de combatentes treinados pelo Irã na região.Em outra frente de batalha na Síria, as tropas de Assad, apoiadas pela Rússia, estão conduzindo uma ofensiva militar contra o último bastião rebelde na província de Idlib. A batalha, capítulo final de uma guerra civil que já dura oito anos, forçou 520 mil civis a fugir da região desde dezembro, de acordo com a Organização da Nações Unidas.