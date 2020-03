Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hubei voltou a anunciar um novo caso de coronavírus, nesta segunda-feira (23). Marco zero da pandemia, a província chinesa não registrava nenhum novo infectado há seis dias.

Segundo comunicado oficial, a região também teve sete mortes em decorrência do vírus. Nesta segunda, não houve nenhuma nova suspeita no epicentro do novo vírus e 426 pacientes receberam alta do hospital.

A China tem apresentado preocupação com os casos importados, isso porquê só nesta segunda-feira foram 74 novos registros.

Desde o início da pandemia, o país já soma 81.171 infectados e 3.277 mortos.