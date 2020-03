Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Indicado para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o diplomata Nestor Forster recebeu na noite desta sexta-feira (13) o diagnóstico positivo para coronavírus.

Forster estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou a Miami de sábado (7) a segunda-feira (10) e se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, para um jantar em Mar-a-Lago, no sul da Flórida.

O diplomata já tinha decidido se colocar em quarentena nesta quinta-feira (12), depois que o secretário de Comunicação do Planalto, Fabio Wajngarten, havia sido confirmado com o coronavírus.

Os resultados dos exames de Forster, porém, também indicaram a doença e, por orientação médica, ele vai prolongar o período de isolamento por mais duas semanas.

Esse é o terceiro caso confirmado de coronavírus na comitiva de Bolsonaro. Além de Wajngarten e Forster, o senador Nelsinho Trad também afirmou que seu teste para o vírus deu positivo.