SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à pandemia do coronavírus, a chanceler alemã, Angela Merkel, foi filmada fazendo compras em um mercado em Berlim, no fim da tarde desta sexta-feira (20), segundo o jornal alemão Bild.

Por volta das 17h (horário local, 13h em Brasília), ela chegou ao supermercado Hit Ullrich. Primeiro foi para as prateleiras de vegetais, depois para as delicatessen, enchendo seu próprio carrinho com itens como vinho, sabão e papel higiênico.

De acordo com o Bild, ela pagou as compras com cartão.

Assim como diversos países no mundo, a Alemanha adotou medidas de combate ao coronavírus. As pessoas podem circular nas ruas, mas não estão permitidas aglomerações. Bares e discotecas estão fechados, e shows, cancelados. Alguns estados adotaram medidas mais restritivas, como o fechamento de restaurantes e cafés para que evitar que os alemães saiam de casa.