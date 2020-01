ALGUNS DOS ACORDOS QUE BRASIL E ÍNDIA NEGOCIARÃO- Redução de tarifas sobre frango e suínos- Intercâmbio de material genético —embriões e sêmen— de gado leiteiro- Ampliação do trato de preferências tarifárias Mercosul-Índia, atualmente limitado a 450 produtos- Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, para oferecer mais segurança jurídica ao investidor indiano no Brasil —e ao brasileiro na Índia- Revisão das alíquotas do acordo de eliminação de bitributação Brasil-Índia, válido desde 1992- Acordo de Previdência, que permite a executivos contabilizar o tempo que trabalharam fora do país em suas aposentadorias. Às empresas, a alteração eliminará a dupla contribuição previdenciária- Acordo de cooperação para produção e uso do etanol no mercado indiano