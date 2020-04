Alemanha lança aplicativo para rastrear casos de coronavírus

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - A agência nacional de saúde da Alemanha apresentou nesta terça (7) um aplicativo capaz de rastrear casos do coronavírus no país.

Com o consentimento dos usuários, o app se conecta a monitores como pulseiras eletrônicas, faixas toráxicas e relógios inteligentes, e alerta para sinais de infecção.

O aplicativo, desenvolvido pelo instituto Robert Koch e pela startup Thryve, coleta data, local aproximado e pulsação em repouso, qualidade do sono e níveis de atividade, sinais que costumam se alterar com doenças que afetam a capacidade respiratória.

Segundo o instituto alemão, se for usado por uma amostra grande de pessoas, o aplicativo permitirá fazer previsões sobre contágios e dimensionar efeitos de medidas de distanciamento, o que pode tornar mais segura uma retomada das atividades.

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta terça, porém, que é "muito cedo para falar em relaxamento da quarentena".

Segundo ela, embora o intervalo de dias em que o número de casos dobra (uma medida de velocidade de contágio) esteja caindo, esse é apenas um dos indicadores usados nas decisões do governo.

A Alemanha adotou as primeiras medidas de distanciamento seis dias depois da primeira morte por coronavírus no país e implantou o lockdown depois de mais uma semana, em 22 de março.

Com um dos sistemas de saúde mais preparados do continente (são 29 leitos de UTI por 100 mil habitantes, o dobro do que tem a Bélgica, por exemplo), o país tem 126 casos confirmados por 100 mil habitantes, mas número proporcional de mortes reduzido: 2,3.

Até a tarde de terça, 36.081 pessoas já haviam se recuperado da doença.

Merkel também afirmou que qualquer retomada será feita de forma gradual e que "a pior coisa seria declarar um relaxamento e depois ter que voltar atrás porque as mortes aumentaram". Segundo especialistas, porém, períodos variáveis de abertura e fechamento podem ser uma estratégia para retomar a economia.