Após matar 281 pessoas, vulcão Krakatoa entra em erupção novamente na Indonésia

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

O vulcão Krakatoa, localizado na Indonésia, entrou em erupção na madrugada dessa sábado (11), deixando moradores da capital Jacarta preocupados.

Mesmo a 150 Km do vulcão, eles ouviram a explosão violenta que jorrou lava e causou uma imensa coluna de fogo vista à longa distância. Especialistas afirmam que as cinzas e a fumaça do Krakatoa chegou a alcançar cerca de 15 km de altura na atmosfera.

A última erupção ocorrida em dezembro 2018, causou um tsunami que atingiu vilarejos no entorno e dizimou 281 pessoas, além de deixar outras mil feridas.