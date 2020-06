Anjos e demônios

Manaus/AM - Circula nas redes sociais o vídeo em que uma estudante, filha de um coronel da Polícia Militar do Amazonas, é vítima de violência física enquanto caminhava com seu cachorro, no condomínio onde mora, localizado no bairro do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus

A vítima relatou que além das agressões físicas, sofreu também injúria racial.