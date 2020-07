Nasa cria colar inteligente contra a Covid-19; Entenda

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

A Nasa desenvolveu um pingente com pulse, para ser usado em um cordão, que emite vibrações de alerta quando o usuário faz menção de levar a mão à boca, ao nariz ou aos olhos, para proteger o usuário da Covid-19. A informação é do R7.

De acordo com a publicação, é só a mão atingir a altura do pescoço e o pingente vibra. Os criadores do aparelho disponibilizaram um tutorial completo no site do Jet Propulsion Laboratory (JPL), um dos laboratórios da agência, com código aberto, para qualquer cidadão do mundo que queira montar o seu ou empresa interessada em aperfeiçoar e fabricar o aparelho.