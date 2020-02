Industriário é preso após agredir professora com porta de guarda-roupas em Manaus

Manas/AM - Um industriário de 45 anos, foi preso nessa quarta-feira (5), por agredir e manter a própria esposa refém dentro da casa onde moravam no Conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Ele ainda ameaçou matá-la e enterrá-la no quintal da residência.

A própria vítima, uma professora de 36 anos, foi quem procurou a delegacia para denunciar o caso. De acordo com a delgada Débora Mafra, na noite da última segunda-feira (03), o industriário e a mulher discutiram e ele a manteve presa na casa. Em um dado momento, o industriário quebrou um guarda-roupa e agrediu a vítima, usando a porta do móvel. Em seguida, ele teria feito uma série de ameaças:

“Em depoimento, a vítima alegou que o infrator a ameaçava e relatava que iria matá-la e enterrar o corpo dela no quintal da casa deles. Temendo pela própria vida, a professora resolveu procurar a sede da especializada para comunicar o que estava ocorrendo. Assim que tomamos conhecimento do fato, nos deslocamos à residência do casal, onde o infrator recebeu voz de prisão”, explicou Mafra.

O homem foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o industriário foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, lesão corporal, cárcere privado e danos. Ao término dos trâmites cabíveis, ele foi encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.