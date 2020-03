Tom Holland diz que Disney o proibiu de assistir ao próprio filme para evitar spoilers

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Tom Holland, 23, famoso por seu papel como Homem-Aranha, revelou que a Disney não o deixou assistir ao filme "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica", no qual ele dubla um dos personagens. O motivo, segundo o ator, seria por seu histórico em revelar spoilers das produções em que já atuou -ele antecipou o título de "Homem-Aranha: Longe de Casa" e a morte de seu personagem em "Vingadores: Guerra Infinita". Na nova animação da Pixar, que estreou no Brasil na última quinta-feira (5), Holland e Chris Pratt estrelam como os dois irmãos elfos que partem em busca de um feitiço para reviver o pai deles. Durante uma entrevista ao programa Good Morning America, Holland foi questionado sobre se havia chorado ao assistir ao filme, e respondeu: "Na verdade, eu ainda não o assisti. Eles não me deixaram assistir antes". "Eles sabem que ele vai dar spoilers", acrescentou Patt.