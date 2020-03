Renegociação de dívida pode dar salário de até R$ 1 mi a Robinho no Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já negocia com Robinho e seu estafe para tentar confirmar o retorno de seu ídolo para o meio deste ano no mercado da bola. O clube paulista pretende renegociar a dívida que a "diretoria antiga" deixou com o jogador para encaminhar o acerto. A pendência atualizada gira em torno de R$ 3,5 milhões e, segundo apurou o UOL Esporte, a diretoria santista pretende dividir este valor em 10 vezes em uma proposta de renegociação. Com isso, o ex-camisa 7 da Vila Belmiro receberia em dez parcelas de R$ 350 mil. Caso o acordo seja aceito pelo estafe de Robinho, o jogador pode ganhar quase R$ 1 milhão por mês em seu retorno ao Santos -pelo menos nos dez primeiros meses de contrato. Isso porque o Santos planeja pagar salário fixo de R$ 500 mil mensais (somando CLT e direitos de imagem), além de produtividade. Robinho pode somar a seu ordenado ao cumprir metas relacionadas a quantidade de jogos, gols e assistências, além de classificações para torneios e títulos do alvinegro praiano. Vale destacar que só de salário e acordo de dívida, o "Rei das pedaladas", como é chamado na Vila Belmiro, já iniciaria a sua quarta passagem recebendo R$ 850 mil por mês. Robinho tem salário muito maior do que este na Turquia e, por isso, a cúpula alvinegra não acredita que o jogador possa chegar antes do término de seu contrato com os turcos, no meio do ano. O atacante, que hoje atua no Basaksehir, da Turquia, já avisou para a cúpula alvinegra que aceita ganhar menos do que pediu nas últimas negociações com o Santos na década passada -a demanda chegou a R$ 1 milhão só de salários. Desta vez, aceita chegar ganhando R$ 500 mil mensais, cifra que aumentaria com metas cumpridas e a dívida renegociada. A diretoria santista está confiante na contratação para o meio do ano, pois já ouviu do jogador que ele quer voltar. Caso aceite o parcelamento da dívida existente, o negócio para o seu retorno pode emplacar de vez.