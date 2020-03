PSG e Dortmund na Champions terá portões fechados por coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Paris Saint-Germain (FRA) e Borussia Dortmund (ALE), marcada para quarta-feira (11) pela volta das oitavas de final da Champions League, acontecerá com portões fechados por conta do surto mundial de coronavírus. "O clube permanece totalmente mobilizado para organizar a partida nas melhores condições possíveis. Os sócios e torcedores do PSG que compraram seus ingressos serão informados em breve dos termos e condições propostos pelo Paris Saint-Germain", disse o clube francês, em nota. Esse é o segundo jogo desta semana pela competição que não terá público. O outro será Valencia (ESP) e Atalanta (ITA), nesta terça-feira (10). Ainda pelas oitavas, mas na terça-feira seguinte, dia 27, o duelo de volta entre Juventus (ITA) e Lyon (FRA) também não terá torcida. A Itália é o maior polo de casos de coronavírus confirmados da Europa. Por isso, diversos duelos do torneio nacional já foram afetados, por exemplo a vitória da própria Juventus no clássico contra a Internazionale de Milão, neste domingo (8), por 2 a 0. O governo italiano, inclusive, decidiu que todos os eventos esportivos no país até o início de abril sejam realizados sem torcedores, para evitar a aglomeração de pessoas. Na França, o PSG já teve o duelo contra o Strasbourg, marcado para o último sábado (7) pelo campeonato nacional, adiado, ainda com nova data indefinida. Na Inglaterra, a Premier League determinou que os cumprimentos entre jogadores e árbitros antes das partidas não sejam mais realizados com um aperto de mãos, mas com um toque de antebraços. Principal evento esportivo do mundo, a Olimpíada, ao menos pelo que o Comitê Olímpico Internacional afirma até agora, não deve ser adiada. A cerimônia de abertura do evento está marcada para o dia 24 de julho, em Tóquio, no Japão.