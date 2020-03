Globo procura modelos jovens para 'Verdades Secretas 2'; Romulo Estrela estará no elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que foi confirmada a segunda temporada da novela "Verdades Secretas", em outubro de 2019, a Globo divulgou poucos detalhes sobre a trama que está prevista para 2021. Até agora, sabe-se que um produtor escolhido por Amora Mautner passará três meses viajando pelo Brasil para encontrar jovens modelos para o elenco, que já tem Reynaldo Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que também confirmou que Romulo Estrela no elenco da novela. "Verdades Secretas", exibida em 2015 sob direção de Walcyr Carrasco, retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos. O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35. A segunda temporada da novela terá a parceria de Carrasco com Amora Mautner, que trabalharam juntos em "A Dona do Pedaço" e "O Cravo e a Rosa".