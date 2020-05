Novas imagens mostram últimos momentos de miss com vida no prédio de ex em Manaus

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - Imagens do circuito interno de segurança do apartamento onde Rafael Fernandez mora, foram divulgadas na noite dessa quinta-feira (14). O registro mostra o momento em que Kimberly chega ao local com ex-namorado.

No elevador, eles parecem distantes e não esboçam nenhum tipo de intimidade. Mas dois sobrem para o apartamento e minutos depois descem e deixam o prédio.

Não demora muito para que eles retornem, já próximo das 23h do domingo (10). Algumas horas se passam e Rafael volta a sair, por volta de 1h da segunda (11), mas Kimberly não está mais com ele. A miss já estaria morta.

A partir desse momento, Fernandez sumiu e segundo a polícia, fugiu para Roraima, de onde tenta sair do país para chegar até a Espanha.