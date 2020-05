Indígenas são detidos suspeitos de envolvimento em morte de idoso no Amazonas

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Um homem identificado como José Estevão Sabino da Costa, 69 anos, foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (6) no bairro da várzea, no município de Ipixuna, interior do Amazonas. Entre os suspeitos, estão quatro indígenas.

Segundo informações, policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia, a equipe de serviço, por volta das 19h40, recebeu denúncia, via telefone, que indígenas teriam esfaqueado um idoso no bairro da Várzea. Os policiais foram até o hospital municipal, onde foram comunicados que a vítima não teria resistido aos golpes de faca e entrado em óbito. Os policiais informaram o ocorrido ao Comandante do 8° GPM, Tenente Nicácio, que organizou uma equipe da PM e Guarda civil Municipal, para realizarem as buscas aos suspeitos.

Os agentes de segurança foram informados que os indígenas estariam escondidos em uma área de mata, do outro lado do rio. De imediato utilizaram uma embarcação para atravessarem o rio Juruá e irem em busca da captura dos infratores. Ao chegarem no local, os indígenas tentaram se evadir , porém, foram surpreendidos pelos policiais.

Os suspeitos foram conduzidos ao 67° DIP, para os procedimentos legais.