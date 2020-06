Idoso de 76 anos é amarrado e espancado até a morte por assaltantes

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Um idoso de 76 anos foi encontrado morto, na sexta-feira (19), no porta-malas de um carro na região conhecida como Café Sem Troco, no Paranoá, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Diran Pinheiro de Araújo, foi espancada até a morte por assaltantes.

Segundo um site de notícias do Globo, o corpo do idoso foi encontrado por um vizinho. Ele tinha os pés e as mãos amarrados com um cadarço. Uma toalha estava enrolada no pescoço da vítima.

O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá. De acordo com a delegada Jane Klébia, responsável pelas apurações, os criminosos foram a uma chácara vizinha ao local do crime e roubaram um carro para fugir após o assassinato.

"Amigos tinham o costume de levar alimentos para ele. Hoje, vieram trazer os mantimentos e não o encontraram, mas viram que o local estava com muito sangue. O corpo dele estava muito machucado, tudo levando a crer que se trata de um latrocínio com requintes de crueldade."

Segundo a família de Diran, ele morava na região há 40 anos e não tinha inimizades. Até a última atualização desta reportagem, a Polícia Civil não havia localizado os autores do crime.