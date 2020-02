Amarrado e seminu, idoso é encontrado morto dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Orlandir Navegante, 63 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa localizada no Beco São Miguel, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul. A vítima foi achada por parentes, por volta das 10h50, dessa sexta-feira (7).

Informações repassadas pela Polícia Militar informam que a uma sobrinha de Orlandir contou que ele vivia com outro homem no local, mas que há algum tempo os dois estavam se desentendo com frequência.

Nessa manhã, estranhando não o terem visto ainda, a família foi ao local e encontrou Navegante amarrado no chão ao lado de uma cadeira e a casa revirada.

O companheiro do idoso não estava no imóvel e tudo estava revirado. Eles afirmar que vários objetos foram furtados.