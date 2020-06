Idosa é acusada de cuspir em jovem negro durante manifestação; Ela foi detida

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Uma idosa de 64 anos foi detida acusada de cuspir em um jovem negro durante protesto antirracista em Shorewood, nos Estados Unidos. De acordo com o UOL, o TMZ informou que a idosa bloqueou com seu carro parte do caminho das pessoas e se negou a retirar o veículo.

Ainda segundo a publicação, após o episódio um grupo de manifestantes conseguiu garantir a segurança da idosa.