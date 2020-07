Pão fofinho e fácil de liquidificador; aprenda a fazer

Wilson Lima e a teoria do nada

Pão é um dos alimentos mais versáteis do mundo e há inúmeras formas de fazer, desde o jeito mais artesanal possível, com longas fermentações, até o mais rápido. Mas como sabemos que você está buscando praticidade, vamos à receita de um pão fofinho e fácil de fazer, no liquidificador.

Pão fofinho de liquidificador

Ingredientes:

• 400ml de leite morno

• 1/3 xícara de óleo

• 1 colher de sopa de açúcar

• 1 colher de chá de sal

• 1 ovo

• 10 gramas de fermento

• 1kg de trigo

Modo de Preparo

• Adicione todos os ingredientes, exceto o trigo, e bata no liquidificador até que fique homogêneo;

• Reserve o líquido em um recipiente e acrescente aos poucos o trigo até que a massa uniforme e não grude mais em suas mãos;

• Faça o formato que preferir para o seu pão e coloque em uma forma untada com pouco óleo. Lembre-se de colocar os pães afastados um dos outros para que possa crescer;

• Coloque a forma no fogão em fogo médio até que dobrem de tamanho e fiquem douradinhas;

• Após esfriar, está pronto para servir!

(Fonte da receita: Estúdio C. Gshow.com).