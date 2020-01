Veja o que fazer para clarear unhas amareladas pelo esmalte

É comum ver a unha de homens e mulheres amareladas, e isto não é doença. Um dos motivos que fazem com que a unha adquira esse aspecto pode ser o uso constante de esmaltes, que não deixam a unha respirar. As unhas acabam absorvendo a pigmentação forte do esmalte e ficam com esse aspecto amarelo. Mas clarear unhas amareladas e deixá-las de volta com a cor natural não é uma tarefa tão difícil. O site Notícias ao MSN, separou umas dicas, veja:

1-Lixar as unhas com lixas de polimento ajuda a tirar o aspecto amarelado e as deixam mais brilhosas. Use a base restauradora para finalizar. Use apenas as lixas de polimento, as lixas comuns deixam as unhas ainda mais fragilizadas. Algumas soluções caseiras também ajudam a restaurar a cor, veja logo abaixo. Depois de finalizar o tratamento, uma dica para as unhas não amarelarem novamente é deixar a unha respirar por pelo menos 2 dias entre um esmalte e outro. Passar uma camada de base por baixo do esmalte de cor previne a absorção do pigmento e use com moderação os esmaltes de coloração forte.

2 - Coloque 2 colheres de água oxigenada em um pote com água morna. Deixe de melhor por 10 minutos e depois lave com água e sabão.

3 - Por conta da acidez do limão, ele pode ser considerado um ótimo clareador. Esprema um limão em água morna e deixe de molho por 10 minutos. Lave bem, o limão pode causar queimaduras na pele se exposto ao sol.

4 - Misture 1 xícara de água morna e coloque 1 colher de sopa de vinagre branco. Deixa as unhas de molho por 8 minutos, depois passe um hidratante.5- Coloque 1 colher de bicarbonato de sódio em água e deixe de molho por 5 minutos.