Jovem é levada às pressas para hospital após ser encontrada desmaiada em rua de Manaus

Manaus/AM - Uma jovem desconhecida foi encontrada desmaiada na manhã desse sábado (13), na Travessa Manaus esquina com rua Ipanema, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste.

Uma enfermeira e um mototaxista que passavam pelo local socorreram a moça e acionaram o Samu. Ela precisou ser reanimada pelos socorristas e foi levada para o Hospital 28 de Agosto, onde permanece internada.

A paciente está consciente, mas está desorientada e não sabe dizer seu nome e nem onde mora. Se você a conhece ou conhece algum familiar dela, entre em contato com o hospital.