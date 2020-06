Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - Um taxista de 53 anos, identificado como João Batista da Silva, foi brutalmente assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (9), na rua Quintino Bocaiúva, no Centro da capital.

Segundo o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), “Jotinha”, como era conhecido foi perseguido por dois homens em uma motocicleta e baleado com um tiro na nuca.

Após perder o controle do veículo e parar, os criminosos ainda desceram da moto, se aproximaram dele e deram segundo tiro na lateral da cabeça.

O delegado conta que João não era taxista associado, e havia alugado o veículo de outra pessoa que pode ser o verdadeiro alvo dos pistoleiros:

“Ele alugava esse carro de uma outra pessoa, isso é chamado de “jacaré”, ele estava fazendo um bico (…) Não sabemos ainda se ele era o alvo ou se teria sido confundido com o dono do carro que é o que a gente já está entrando em contato agora para fazer as demais investigações.

Taxista é perseguido por pistoleiros e executado com tiros na nuca em Manaus