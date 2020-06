Suspeito de matar sargento da PM em Manaus, revela detalhes do crime

O poder dos maus

Manaus/AM - Paulo Cristian Pedroza Vieira, 22, um dos suspeitos de matar o sargento da Polícia Militar Manoel Martins, 54, revelou à polícia detalhes da noite do crime, ocorrido no bairro Petropólis, na Zona Sul. O homem foi morto com mais de 10 tiros.

De acordo com o delegado Paulo Martins, o rapaz conta que o parceiro dele, identificado como Danilo de Araújo Lima, foi quem arquitetou todo o crime e o chamou para o ajudar.

Ao advogado, Vieira contou que a intenção era apenas dar um susto no PM, mas para a polícia, ele contou que plano de “Batata”, como Danilo é conhecido, era mesmo executar Manoel.

O delegado afirma que em depoimento, Paulo deu duas motivações diferentes para o crime: “De início ele fala que a motivação teria sido um homicídio ocorrido em 2014, posteriormente já diz que foi a questão de uma dívida, que ele não sabe oriunda de quê, então ficou aí a incógnita que a gente vai esclarecer assim que prendermos o Danilo”.

O homicídio a que o delegado se refere, teve como vítima o cunhado do sargento, que segundo Paulo Martins seria envolvido com o tráfico e sido executado por Danilo por ordem de um traficante da área com quem ele teria se desentendido.

Para a polícia, apenas Batata poderá esclarecer qual foi o real motivo da execução, mas o que se sabe até agora é que tanto Cristian quanto ele são os autores dos tiros que mataram o sargento:

“Os dois atiraram. O Danilo estaria com um 38, desferiu por volta de 4 tiros, 3 deles logo quando o policial ainda estava conduzindo a motocicleta, foi quando ele caiu. E o Paulo quando percebeu que o policial militar já estava no chão, sacou uma pistola e desferiu mais de 10 tiros no rosto dele”, finaliza.