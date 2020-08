Sem temer, grupo criminoso descarta corpo de homem no meio da rua em Manaus

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Manaus/AM - Um homem foi desovado na rua Frei José dos Inocentes, na área Central de Manaus.

Segundo informações de moradores da área, um veículo de cor preta parou no local por volta das 18h30 e ocupantes tiraram o corpo do sexo masculino, visivelmente com sinais de tortura e com uma corda amarrada no pescoço.

Após descartem o cadáver, seguiram em rumo ignorado, e a Polícia Militar foi acionada.

O homem, que não portava nenhum documento de identificação foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para ser realizado um exame de necropsia para saber todas as violências que lhe foram causadas.